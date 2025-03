Azerbejdžanci uhapšeni zbog pokušaja ubistva

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija uhapsila je azerbejdžanskog državljanina I.B. (57) i njegovog sin E.B. (23), osumnjičene za pokušaj ubistva, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici budvanskog Odjeljenja bezbjednosti u subotu oko 20 sati i 30 minuta preko Dežurne službe obaviješteni da je radi ukazivanja ljekarske pomoći u prostorije Hitne medicinske pomoći (HMP) Budva dovedena muška osoba, sa ubodnom ranom u predjelu abdomena i frakturom ruke, i da je životno ugrožen.

„Policijski službenici su po dolasku u prostorije HMP identifikovali oštećenog kao azerbejdžanskog državljanina starog 23 godine“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su kazali da je u kratkom roku locirano mjesto događaja, gdje je oštećeni boravio, a radi se o kolektivnom privatnom smještaju u naselju Lastva.

Kako su naveli, pretragom terena u neposrednoj blizini mjesta događaja pronađen je i izuzet nož za koji se sumnja da je korišćen prilikom izvršenja krivičnog djela.

„U koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici a nakon preduzetih kriminalističkih i operativnih mjera i radnji identifikovani su i pronađeni azerbejdžanski državljani: I.B.(57) i njegov sin E.B.(23)“, kaže se u saopštenju.

Kako se sumnja, I.B. i E.B. su oštećenog napali i povrijedili na nožem nakon kraćeg verbalnog i fizičkog sukoba, nakon čega su se udaljili sa mjesta događaja.

„Nakon prikupljenih potrebnih obavještenja, I.B. i E.B. su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djelo ubistvo u pokušaju“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su kazali da će osumnjičeni danas biti sprovedeni na dalju nadležnost Višem državnom tužilaštvu u Podgorici.

