Automobil sletio u Moraču, poginula žena

Podgorica, (MINA) – U saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u Podgorica poginula je N.K. 1993.

Iz policije su kazali da im je jutros prijavljeno da je sa mosta Luča vozilo sletjelo u Moraču.

Navodi se da su na mjesto događaja izašle ekipe policije, Službe zaštite i sapašavanja i Hitne medicinske pomoći, kao i ronioci Sektora policije posebe namjene i iz Bijele.

Ističe se da je nakon pretrage iz rijeke izvuceno bezivotno tijelo N.K.

“O dogadjaju obavijesten tuzilac. Preduzimaju se mjere i radnje na utvrdjivanju okolnosti kako je doslo do slijetanja vozila”, navode iz policije.

