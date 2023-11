Apeluju na vozače da voze pažljivo i strpljivo

Podgorica, (MINA) – Uprava policije apelovala je na vozače da strpljivom vožnjom, prilagođenom meteo i uslovima na puta, doprinesu svojoj i bezbjednosti ostalih učesnika u saobraćaju.

Iz Uprave policije kazali su da se zbog lošeg vremena koje će narednih dana zahvatiti Crnu Goru, može očekivati otežano saobraćanje, smanjena vidljivosti, ali i zastoji, odroni, vanredni prekid i povećan broja saobraćajnih nezgoda.

“Podsjećamo vozače na obaveznu upotrebu zimskih guma na vozilima koja učestvuju u saobraćaju na putu na kojem ima snijega, leda ili poledice, ili koji je obuhvaćen Naredbom čija je primjena počela 15. novembra”, kaže se u saopštenju Uprave policije.

