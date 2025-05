Apelacioni sud: Preinačena presuda za krivično djelo nedozvoljene polne radnje

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud preinačio je presudu Višeg suda u Bijelom Polju, i optuženog M.V. oglasio krivim za produženo krivično djelo nedozvoljene polne radnje i izrekao mu kaznu zatvora od pet godina.

Odluka je donijeta i javno objavljena nakon održanog pretresa pred Apelacionim sudom u postupku odlučivanja o žalbi Višeg državnog tužilaštva i punomoćnika oštećene.

Iz Apelacionog suda su podsjetili da je Viši sud u Bijelom Polju dva puta donio presudu kojom je optuženog oslobodio optužbe, jer po stanovišu toga suda, nije dokazano da je optuženi izvršio navedeno krivično djelo.

Dodaje se da je prvi put Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, dok je drugi put preinačio prvostepenu presudu i optuženom izrekao kaznu zatvora od pet godina.

