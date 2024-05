Apelacioni sud nije pokazao da vodi računa o interesu djevojčice

Podgorica, (MINA) – Vijeće Apelacionog suda, prilikom donošenja odluke da osuđenom za višestruko silovanje djevojčice smanji kaznu, nije navelo odgovarajući razlog niti je pokazalo da vodi računa o interesu oštećene, saopštili su iz Centra za ženska prava (CŽP) i Akcije za ljudska prava (HRA).

IZ CŽP i HRA su u saopštenju naveli da protestuju zbog drastičnog, a neobrazloženog smanjivanja kazne izvršiocu višestrukog silovanja djeteta sa 15 na osam godina zatvora.

„Smatramo da Vijeće Apelacionog suda nije navelo odgovarajući razlog niti je pokazalo da vodi računa o interesu oštećene djevojčice prilikom donošenja odluke da gotovo prepolovi prvobitno dosuđenu maksimalnu kaznu od 15 godina, za produženo krivično djelo silovanje“, kaže se u saopštenju.

Iz CŽP i HRA naveli su da smatraju da je Vijeće Apelacionog suda postupilo protivno stavovima Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Vučković protiv Hrvatske, koji je kritikovao upravo nedostatak odgovarajućih razloga i pažnje prema interesima žrtve seksualnog nasilja prilikom ublažavanja prvobitno dosuđene sankcije.

U tim nevladinim organizacijama (NVO) smatraju da ovaj slučaj pokazuje da je odavno trebalo ozbiljno shvatiti preporuke stručnjaka i uvesti smjernice za kažnjavanje, koje bi obezbijedile ujednačenu praksu i pravnu sigurnost.

„Ostalo je sasvim nejasno zbog čega vijeće Apelacionog suda smatra da je vijeće Višeg suda u Podgorici, koje je sprovelo postupak i neposredno se upoznalo sa dokazima, “dalo prenaglašen značaj” utvrđenim otežavajućim okolnostima (više izvršenih radnji i ranijoj osuđivanosti)“, kaže se u saopštenju.

Iz CŽP i HRA su rekli da je ostalo nejasno i na osnovu čega je Vijeće suda zaključilo da kaznu treba smanjiti sa 15 na osam godina, a ne na devet, deset ili 12.

Iz tih NVO su kazali da su svjesni da sudije imaju pravo na slobodno sudijsko uvjerenje, ali da smatraju da je u interesu pravne sigurnosti i poštovanja ljudskih prava da sudske odluke budu adekvatno obrazložene.

„Podsjećamo da u ovom slučaju ni prvostepeni ni drugostepeni sud nijesu pronašli ni jednu jedinu olakšavajuću okolnost na strani izvršioca višestrukog silovanja petnaestogodišnjakinje, koju je dugotrajno i psihički zlostavljao, držeći je u stanju neprekidnog straha da će joj ubiti oca i majku ostaviti bez posla“, navodi se u saopštenju.

Iz CŽP i HRA su rekli da u presudi Apelacionog suda, nažalost, nigdje nema osvrta na teške posljedice koje takvo fizičko i psihičko mučenje ostavlja na dijete tokom cijelog života.

