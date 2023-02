Podgorica, (MINA) – Crna Gora je jedna od rijetkih država ne samo u regionu, već i u svijetu u kojoj nije bilo diskriminacije prema Jevrejima, kazao je ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka.

Đeka je, na uvodnoj sesiji konferencije o antisemitizmu u regionu OEBS-a u Skoplju, kazao da antisemitizam nikada nije postao dio državne ideologije.

Kako je saopšteno iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Đeka je kazao da sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti imaju poseban značaj u Crnoj Gori, kao heterogenoj društvenoj zajednici.

On je podsjetio da osnivanjem Jevrejske zajednice Crne Gore 2011. godine nije samo obnovljen i ujedinjen religijski život Jevreja na prostoru Crne Gore, već su i dodatno osnažene veze dvije države.

Đeka je konstatovao kako Jevrejska zajednica da je

veliki doprinos ukupnoj međuvjerskoj sinergiji u Crnoj Gori i njen je značaj u društvu primjetan i visoko cijenjen.

On je podsjetio da je samo nekoliko mjeseci nakon osnivanja potpisan je ugovor između Vlade i Jevrejske zajednice o pitanjima od zajedničkog interesa čime je prepoznat njen pravni subjektivitet.

Kako je dodao, Jevrejima je time u Crnoj Gori priznata autonomija u regulisanju vjerskih i nacionalnih odnosa zajemčena Ustavom i zakonima sa svim pravima i obavezama koji iz toga proističu.

“Crna Gora sa Jevrejskom zajednicom ima intenzivnu institucionalnu saradnju u brojnim oblastima kroz direktan pristup i dijalog, što je svakako primjer konstruktivnog odnosa vjerske zajednice sa državom”, rekao je Đeka.

On je dodao da je Vlada snažno opredjeljena da, u cilju afirmacije vjerskih sloboda i očuvanja multinacionalnog i multikonfesionalnog sklada, nastavi na daljem unapređenju postojeće saradnje, unapređenju i zaštiti ljudskih prava i sloboda ali i šire, uključujući Evropsku uniju kao svoju perspektivu.

Đeka je na kraju pozvao sve da udruže napore na nacionalnom i međunarodnom nivou, da jačajući najviše stanarde demokratije i obrazovanjem kao najmočnijem oružjem, beskompromisnom borbom za jednakost i sjećanje na žrtve Holokausta, ostave zalog za bolji i sigurniji svijet.

