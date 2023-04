Podgorica, (MINA) – Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) kontinuirano doprinosi obavještajno-bezbjednosnoj zajednici NATO-a, saopšteno je na sastanku pomoćnika generalnog sekretara Alijanse za obavještajne i bezbjednosne poslove, Dejvida Katlera i vršioca dužnosti direktora ANB-a Borisa Milića.

Kako je saopšteno iz ANB-a, Milić je u zvaničnu posjetu primio Katlera sa saradnicima.

Navodi se da su na sastanku razmijenjena mišljenja o tekućim strateškim bezbjednosnim izazovima i obavještajno-bezbjednosnim pitanjima u regionu i evroatlantskom području u cjelini, sa posebnim akcentom na izazove u svijetlu Ruske agresije na Ukrajinu.

“Pomoćnik GenSeka je iskazao zahvalnost na doprinosu koju crnogorska Agencija kontinuirano pruža u okviru obavještajno-bezbjednosne zajednice NATO, iskazujući pritom punu podršku ANB i njenom čelniku Borisu Miliću”, navodi se u saopštenju.

