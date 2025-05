Američki kardinal Robert Prevost izabran za papu

Vatikan, (MINA) – Američki kardinal Robert Francis Prevost izabran je danas za novog poglavara Rimokatoličke crkve.

Papinsko ime mu je Lav XIV.

Kardinal je u 19 sati i 13 minuta na balkonu objavio “Habemus papa”, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Papa Lav XIV obratio se okupljenima i poručio da Crkva mora graditi mostove i jedinstvo.

Robert Francis Prevost je američki kardinal i član Reda svetog Augustina, rođen 14. septembra 1955. u Čikagu.

Diplomirao je matematiku na Univerzitetu Vilanova.

On je 1985. godine poslat kao misionar u Peru, gdje je proveo gotovo dvije decenije.

Tamo je obavljao različite pastoralne i obrazovne dužnosti, uključujući službu priora, profesora i sudskog vikara.

U septembru 2023. godine, papa Franjo ga je imenovao za kardinala.

Novog papu izabrala su 133 kardinala izbornika mlađih od 80 godina.

Papa Franjo umro je 21. aprila nakon što je 12 godina vladao Crkvom od 1,4 milijarde članova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS