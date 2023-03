Aktuelne epidemiološke mjere do 7. aprila

Podgorica, (MINA) – Aktuelne epidemiološke mjere u Crnoj Gori važiće do 7. aprila, saopšteno je iz Vlade.

Kako se navodi, Vlada je tu odluku donijela na današnjoj telefonskoj sjednici.

Prema posljednjim informacijama Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori je aktivno 426 slučajeva koronavirusa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS