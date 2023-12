Agencije UN će nastaviti da pomažu Crnoj Gori u oblasti zdravstva

Podgorica, (MINA) – Podizanje nivoa zdravstvenih usluga, kadrovsko, infrastrukturno i tehnološko unapređenje i razvoj servisa kroz digitalizaciju sistema zdravstva prioriteti su Ministarstva zdravlja, a agencije Ujedinjenih nacija (UN) će nastaviti da pomažu Crnoj Gori u toj oblasti.

To je saopšteno na sastanku ministra zdravlja Vojislava Šimuna sa vršiocem dužnosti rezidentnog koordinatora UN i šefom kancelarije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u Crnoj Gori Vladimirom Gjorgjevim.

Šimun je, kako je saopšteno iz Ministarstva, naglasio da je Crna Gora nedvosmisleno opredijeljena na putu ka Evropskoj uniji (EU) i posvećena ciljevima održivog razvoja.

On je istakao značaj podrške međunarodnih organizacija.

„Zajedničkim angažmanom i partnerskim odnosom nacionalnih i međunarodnih institucija, u prvom redu UN agencija, možemo značajno unaprijediti sistem i obezbijediti kvalitetnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu na svim nivoima“, ocijenio je Šimun.

On je podsjetio na oblasti u kojima već sarađuju, kroz projekte koji su završeni ili su u toku.

“Kao što su rani razvoj djeteta, digitalizacija zdravstvenig sistema, proces imunizacije”, dodaje se u saopštenju.

Gjorgjiev je, kako se navodi, kazao da će UN i Vlada nastaviti da sarađuju u oblasti zdravstva, kao i da će ta međunarodna organizacija i dalje podržavati Crnu Goru o ostvarivanju nacionalnih prioriteta.

„Jačanje sistema zdravstvene zaštite i politika koje se tiču te oblasti važan su segment petogodišnjeg Okvira saradnje UN za održivi razvoj 2023-2027”, kazao je Gjorgijev.

Okvirom saradnje je, kako je objasnio, definisana saradnja UN i Vlade u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja.

“Taj proces direktno doprinosi ubrzanju EU integracija, imajući u vidu visok stepen komplementarnosti Agende održivog razvoja i procesa pristupanja EU“, rekao je Gjorgijev.

Sastanku Šimuna i Gjorgijeva prisustvovali su i predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i UNICEF-a.

