Addiko banka donirala 2,5 hiljade EUR Domu starih Bijelo Polje

Podgorica, (MINA) – Addiko banka i zaposleni donirali su 2,5 hiljade EUR Javnoj ustanovi (JU) Dom starih u Bijelom Polju kao podršku sanaciji materijalne štete izazvane nedavnim nevremenom.

Iz te banke kazali su da su u okviru inicijative „Addiko Cares“, zaposleni banke još jednom pokazali kako izgleda snaga zajedništva na djelu.

Navodi se da je na prazničnom humanitarnom marketu, 16. aprila u centrali banke, 20 Addiko volontera pripremalo domaće specijalitete, šireći mirise tradicije, osmijehe i humanost.

“Ostale kolege dale su doprinos kroz kupovinu bonova i lične donacije, čime je prikupljeno 1.250 EUR”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je Addiko banka taj iznos udvostručila.

“Pa će ukupna donacija od 2,5 hiljade EUR biti uplaćena Domu starih „Bijelo Polje“, kao podrška sanaciji materijalne štete izazvane nedavnim nevremenom”, dodaje se u saopštenju.

Direktorica korporativnih komunikacija Addiko banke, Nataša Milović, rekla je da su ponosni što njihova Addiko Cares inicijativa već tradicionalno okuplja kolege oko pravih vrijednosti – humanosti, solidarnosti i brige za zajednicu.

“Ove godine odlučili smo da podržimo JU Dom starih u Bijelom Polju, kako bismo pomogli u obnovi njihovog objekta i stvaranju sigurnijih i ugodnijih uslova za starije članove naše zajednice, koji su, iako u trećoj životnoj dobi, i dalje izuzetno važni i nezamjenljiv dio društva”, rekla je Milović.

Direktor Doma starih „Bijelo Polje“ Predrag Tončić rekao je da im pomoć stiže u pravom trenutku.

„Nevrijeme koje nas je zadesilo tokom zime ostavilo je ozbiljne posljedice na objektu i infrastrukturi. Podrška Addiko banke i njenih zaposlenih nam izuzetno mnogo znači i omogućava nam da brže i kvalitetnije obnovimo oštećene dijelove ustanove”, kazao je Tončić.

Humanitarna akcija, kako se navodi, još jednom je pokazala koliko zajednički trud i solidarnost mogu imati snažan uticaj u zajednici.

“Addiko banka nastavlja da, kroz inicijativu Addiko Cares i djelovanje Addiko volonterskog kluba, pruža podršku onima kojima je najpotrebnija”, zaključuje se u saopštenju.

