Abazoviću počasni doktorat Mediteranskog univerziteta u Tirani

Podgorica, (MINA) – Premijeru Dritanu Abazoviću danas je dodijeljen počasni doktorat Mediteranskog univerziteta u Tirani, saopšteno je iz Vlade.

Kako se navodi, ceremoniji su prisustvovali predsjednik Vlade Albanije Edi Rama, bivši predsjednik Albanije Alfred Mojsiju, kao i ministri odbrane, prosvjete i nauke i spoljnih poslova, Niko Peleši, Evis Kuši i Olta Džačka.

Ceremoniji su prisustvovali i ministarka za odnose sa parlamentom Elisa Spiropali, pravde Ulsi Manja i mladih Bora Mužaći, kao i ministri Vlade Crne Gore, Filip Adžić i Maraš Dukaj.

Iz Vlade su naveli da su uz brojne profesore i akademike, ceremoniji prisustvovali i predsjednik Albanske akademije nauka Skender Đinuši, profesor doktor Anastar Anđeli, i rektor Mediteranskog univerziteta Adrian Civici.

U saopštenju se navodi da je, nakon ceremonije dodjele počasnog doktorata, Univerzitet Mediteran organizovao prvu promociju albanskog izdanja Abazovićeve knjige “Kritika globalne etike”.

