Abazović pozdravio akciju hapšenja Čađenovića

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je na dobrom putu da, isporukom konkretnih rezultata, pokaže da je pravna država i da u to uvjeri domaću i međunarodnu zajednicu, ocijenio je premijer Dritan Abazović.

On je novinarima, nakon otvaranja puta Pljevlja – Mihailovica, kazao da pozdravlja akciju hapšenja specijalnog državnog tužioca Saše Čađenović, navodeći da “nije uhapšen bilo kakav specijalni tužilac, nego desna ruka Milivoja Katnića”.

“Nakon Vesne Medenice, stigosmo i do Čađenovića. Za one koji se nadaju da će da ih zaobići ruka pravde nade su im svakim danom sve manje. Nastavljamo agendu borbe protiv kriminala i korupcije”, poručio je Abazović.

On je kazao da kod građana možda i dalje postoji neki blagi skepticizam, ali sve što je rečeno i obećano iz dana u dan se potvrđuje.

“Pozdravljam akciju Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), a razlika između ovog jutros i drugih hapšenja jeste da imamo konačno ljude iz iste institucije prema kojem se sprovodi zakon”, istakao je Abazović.

On je poručio da “ili ćemo imati pravnu državu ili ništa”.

“A siguran sam u pobjedu pravne države i vjerujem da je Crna Gora na dobrom putu da isporukom konkretnih rezultata to demonstrira i ubijedi domaću i međunarodnu zajednicu da smo na pravnom putu”, rekao je Abazović.

