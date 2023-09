Abazović: Ne bih isključio ni parlamentarne izbore

Podgorica, (MINA) – Izbori su uvijek najčistije rješenje, rekao je danas premijer Dritan Abazović, ističući da ne bi isključio ni parlamentarne izbore.

Abazović je, kako prenosi portal Pobjede, to kazao odgovarajući na pitanje šta misli o raspisivanju vanrednih izbora u Opštini Budva, s obzirom da je protiv predsjednika te opštine Mila Božovića podignuta optužnica za stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge.

“Oni imaju Skupštinu za koju mi možemo reći je li funkcionalna ili nije, ali je u mandatu. Mislim da to nije pitanje za mene”, poručio je Abazović.

On smatra da odbornici Skupštine opštine Budva treba da odluče da li sebi žele da skrate mandat i idu na nove izbore, da li žele da naprave prekompoziciju ili žele da biraju nekog drugog.

“To su njihove ustavne i zakonske nadležnosti i pozivam ih da pronađu neko rješenje”, poručio je Abazović odgovarajući na pitanje novinara u Nikšiću, nakon polaganja kamena temeljca za izgradnju nove vatrogasne stanice u tom gradu.

Do tada, sve što bude trebalo da bude podrška Vlade, kako je dodao, biće nastavljeno.

“Mi smo pregurali glavnu turističku sezonu bez većih problema. Zahvalan sam na tome, zato ne bih unosio neku posebnu paniku, ali na njima je da odluče kako žele da se dalje odvija pitanje vlasti u toj opštini”, kazao je Abazović.

Na pitanje misli li da je vrijeme da podnese ostavku Božović ili treba li i dalje da upravlja opštinom iz zatvora, Abazović je rekao da se ne miješa u rad lokalnih samouprava.

“Vlada pokušava da bude partner svim upravama koliko je to moguće. Vidio sam podizanje optužnice. Ne bi me čudilo da se optužnica proširi sa još nekim osobama u nekom narednom periodu”, istakao je Abazović.

On je dodao da svako mora da se suoči sa onim što je uradio.

“Nadam se da će opština Budva smoći snage da sistem koji jeste malo narušen zbog ukupne situacije dovede u neku normalnost”, kazao je Abazović.

On je rekao da nije isključeno da je kopanje tunela od privatnog stana u Njegoševoj ulici do depoa Višeg suda počelo zbog najave dolaska agenata FBI u Crnu Goru, odnosno da se početak kopanja vremenski uklapa u period nakon što je poslat zahtjev američkom FBI da pomogne u istrazi ubistva Duška Jovanovića.

“Imam pravo na svoje sumnje, ali tvrdim da je to najproblematičniji slučaj koji ukoliko se riješi, a riješiće se ukoliko se nastavi sa ovom voljom, da će dati odgovore na brojne probleme koje je Crna Gora imala vezano za organizovani kriminal prethodnih 20 godina”, naveo je Abazović.

Na pitanje da li bi on pristao na poligraf odgovorio je potvrdno.

“Stojim na raspolaganju istražnim organima, ali mislim da na poligraf treba da odu vaši vlasnici i tad ćemo imati distribuciju pravde na visokom nivou”, kazao je Abazović.

On je rekao da ne može da kaže odakle su osumnjičeni za kopanje tunela do depoa podgoričkog Višeg suda, a komentarišući istražni postupak vezano za tunel kazao je da nikad efikasniji nije bio.

“Mi smo u roku od tri-četiri dana uradili značajn dio posla, sve sa svojom operativom. Sve sa operativom sa kojom raspolaže Crna Gora i mislim da smo na dobrom tragu da razotkrijemo kopače, a onda, što je i suština, da dođemo do nalogodavca”, naveo je Abazović.

Na pitanje da li su ukradeni pištolji organizovane kriminalne grupe “Kavčani” ili “Škaljarci” odgovorio je da je ukradeno više komada pištolja, više komada pušaka.

“Ne bih da se vraćam na pitanje vašeg kolege, sve je to u domenu spekulacija. Lično mislim da to nije bio glavni motiv. Ako nekome treba 15 pištolja ili 20 pušaka, ne treba da kopa tunel, može da to nađe na crnom tržištu širom svijeta i regiona”, istakao je Abazović dodajući da misli da su motivi potpuno drugi.

“Naravno, ne treba ništa isključiti, ali mislim da je ovo samo takozvano maskiranje”, ocijenio je Abazović.

