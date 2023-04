Abazović nastavlja posjetu Kosovu, danas sa Osmani Sandriu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski premijer Dritan Abazović boravi u radnoj posjeti Kosovu gdje će razgovarati sa predsjednicom Vjosom Osmani Sandriu.

Abazović je u petak sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem potpisao bilateralni Sporazum o vazdušnom saobraćaju, koji će omogućiti brojne pogodnosti za avio-saobraćaj tih država.

Abazović je na konferenciji za novinare rekao da se uprkos političkim promjenama koje su se desile u Crnoj Gori, politika prema Kosovu neće mijenjati.

“U Crnoj Gori su se desile neke političke promjene, ali to ništa neće promijeniti u odnosu na Kosovo“, rekao je Abazović na konferenciji za novinare.

Gradonačelnik Prištine Perparim Rama uručio je Abazoviću Ključ grada.

U crnogorskoj delegaciji su i ministri ekonomskog razvoja i turizma, javne upravei ljudskih i manjinskih naroda, Goran Đurović, Maraš Dukaj i Fatmir Đeka.

