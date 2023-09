Abazović: Koordinisane akcije UPC-a i UP dale vidljive rezultate

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je na samom vrhu evropskih zemalja u zapljeni droge i suzbijanju djelovanja narko-kartela u odnosu na ukupni pretovar tereta koji se odvija preko njene teritorije, rekao je premijer Dritan Abazović.

On je podsjetio da je velikom akcijom UPC-a, uz podršku UP zaplijenjeno pola tone droge koja je pronađena u tovarnom dijelu kamiona.

“Navedena pošiljka je bila obezbijeđena carinskom plombom, ali su službenici UPC analizom rizika i obavještajnim radom izdvojili isti za pregled, i napravili podvig koji zaslužuje svaku pohvalu”, napisao je Abazović na mreži “X”.

On je istakao da su koordinisane akcije koje u kontinuitetu sprovode UPC i UP dale vidljive rezultate.

“Crna Gora je tako postala država koja je na samom vrhu evropskih zemalja kada je u pitanju zapljena droga i suzbijanje djelovanja narko-kartela u odnosu na ukupni pretovar tereta koji se odvija preko naše teritorije”, kazao je Abazović.

On je čestitao direktoru UPC Vladimiru Bulajiću i njegovim saradnicima, direktora UP Nikolu Terića, pomoćnika direktora za organizovani kriminal i šefu SPO Predragu Šukoviću i drugim iz obevještajno bezbjednosnog sektora koji, kako je rekao, svakodnevno brane nacionalne interese Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS