Abazović i Adžić da zaštite grupu srednjoškolaca koja trpi nasilje

Podgorica, (MINA) – Udruženje Roditelji zatražilo je od premijera Dritana Abazovića i ministra unutrašnjih poslova (MUP) Filipa Adžića da danas hitno urade sve iz svoje nadležnosti da zaštitite grupu srednjoškolaca koja trpi nasilje i prijetnje posljednja tri dana, i osjećaju se nezaštićeno u svojoj državi.

Udruženje je u apelu Vladi i MUP-u zatražilo da danas, hitnim, simultanim aktivnostima sa ostalim nadležnim institucijama poput policije, tužilaštva i sudova djeca budu sigurna i da se time pošalje poruka kako njihovim napadačima, ali i svima ostalima koji se bave sličnim stvarima, da takvo ponašanje nije prihvatljivo.

Iz Udruženje roditelji podsjetili su da su tri učenika podgoričke Gimnazije „Slobodan Škerović“ povrijeđena u ponedjeljak oko 19 sati, kada ih je u blizini te obrazovne ustanove, ispred obližnjeg kafića, napala grupa tinejdžera.

Navodi se da su se oni ponovo u utorak našli na meti istih napadača, koji su ispred Gimnazije doveli i pojačanje – više desetina vršnjaka.

“Sačekali su ih prije početka časova, prijetili im zbog prethodne prijave policiji, nazivali pogrdnim imenima i pozivali na tuču”, ističe se u saopštenju i dodaje da tu nije bio kraj.

“Ponovili su isto i dan kasnije odnosno u četvrtak veče kada su se s istom namjerom okupili ispred škole, ali je incident izbjegnut jer je jedan od tinejdžera koje su tražili uspio da napusti dvorište sa zadnje strane. To je učinio tako što se vratio u školsku zgradu i iskočio kroz prozor, bez ičije zaštite i podrške”, kazali su iz Udruženja.

Oni su kazali Abazoviću i Adžiću da je slučaj zbog kojeg im se obraćaju jedan od mnogih koji se dešavaju i koji pokazuje da se ne radi dovoljno da bi djeca bila zaštićena od nasilnika i da nasilnici ne dobijaju jasnu poruku da će biti odmah sankcionisani.

Iz Udruženje roditelji su rekli da taj slučaj pominju jer je u ovom trenutku grupa djece ugrožena, ali i da su brojni njihovi vršnjaci koji prolaze kroz isto ili slično.

Ističe se da u Udruženju roditelji znaju da je dio institucija reagovao, ali da moraju da primijeti na osnovu onoga što su dobili kao infomaciju, da su reakcije bile prilično spore i nedovoljo snažne.

“Pokazale su, ono na šta smo više puta ukazovali, pa i na protestu roditelja početkom marta gdje se i Vi bili prisutni, da sistem naše države ne reaguje ni brzo ni adekvatno kada se ovakvi slučajevi dese”, navode iz Udruženja.

Oni smatraju da se ne smije dozvoliti da dijete od 16, 15 ili devet godina živi u strahu da li će bezbjedno doći do kuće iz škole, i da njhovi roditelji treba da se svakodnevno preispitiuju jesu li smjeli da ih puste napolje.

“Ne smijemo da dozvolimo da kada im ipak desi nasilje da čekaju satima pa i danima da daju izjave u policiji, da čekaju danima da tužilac kvalifikuje djelo, a da s druge strane osmunjičeni počinioci ne budu kontaktirani i privođeni zbog svega što rade, i da njihovi roditelji i staratelji ne budu kažnjeni”, navodi se u saopštenju.

Ocjenjuje da, ako je potrebno, treba napraviti posebne procedure za ove slučajeve da se zna da je prioritet da se zaštite djeca čak i kada se u zemlji dešavaju vanredne/pojačane bezbjednosne aktivnosti.

“Uradite sve što je u Vašoj moći da se ovo zaustavi konačno, jer se niko od nas roditelja i naše djece ne može osjećati zaštićeno kada čujemo za ovakva dešavanja ili im svjedočimo”, zaključuje se u apelu Udruženja roditelji.

