Abazović: Crna Gora tuguje zbog tragedije u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora tuguje zbog stravične tragedije u Beogradu, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je uputio saučešće porodicama stradalih u jutrošnjoj pucnjavi u školi u centru Beograda, u kojoj je poginulo osam učenika i čuvar.

“Crna Gora tuguje zbog stravične tragedije u Beogradu. Cijeli region potresla je tužna vijest o stravičnoj tragediji koja se dogodila u Osnovnoj školi “Vladislav Ribnikar””, napisao je Abazović na Tviteru /Twitter/.

On je povrijeđenima poželio brz oporavak.

