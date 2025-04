Dragović: PES ne treba da podrži Kovačevića

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) treba da sa koalicijom Za budućnost Nikšića (ZBNK) i Demokratama razgovara o formiranju vlasti u tom gradu, ali ne bi smio da podrži Marka Kovačevića za predsjednika opštine, poručio je funkcioner PES-a Darko Dragović.

Dragović je u emisiji na Televiziji Crne Gore kazao da će, prema dosadašnjim projekcijama, buduća vlast u Nikšiću zavisiti od glasova PES-a.

On je rekao da je prirodno, s obzirom na koaliciju na državnom nivou, da dogovaraju vlast sa koalicijom ZBNK i Demokratama.

„Ne postoji sumnja da li treba ili ne ići sa ZBNK ili Demokratama u Nikšiću. Međutim, itekako postoji u okiru PES-a neslaganje oko podrške Kovačeviću za gradonačelnika. U svoje ime kažem da PES niti treba niti smije, kao građanski pokret, da u ovom monetu podrži Kovačevića“, rekao je Dragović.

On je dodao da će konačni stav donijeti organi PES-a, i da će ih on poštovati.

Funkcioner Demokratske oartije socijalista (DPS) Oskar Huter kazao je da Kovačević treba da bude budući predsjednik Opštine ukoliko lista ZBNK dobije najviše glasova, navodeći da bi ostale kombinatorike zarad fotelja bile neprincipijelne.

„Ukoliko DPS bude imao najveći procenat glasova, složićete se da su to građani odlučili“, rekao je Huter navodeći da DPS ima više osvojenih mandata nego na prethodnim lokalnim izborima.

Funkcionerka Demokrata Tamara Vujović kazala je da ta stranka u statutu ima zapisano da nikada ne ide u koaliciju sa DPS-om.

Ona je kazala da rezultati izbora pokazuju da većina građana Nikšića i Herceg Novog misli da Crna Gora ide u dobrom smjeru, i da su protiv politike DPS-a.

