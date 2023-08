Dragaš: PES će ostati cjelovit i predvodiće neophodne reforme

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) će ostati cjelovit i predvodiće reforme koje su neophodne Crnoj Gori, kazao je član Predsjedništva te partije Tihomir Dragaš.

On je rekao da su prethodnih dana primjetni orkestrirani napadi od, kako je naveo, glasnogovornika Demokratske partije socijalista (DPS) i njihovih medija, na predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, dok se tobože staje u zaštitu mandatara Milojku Spajiću.

Dragaš je kazao da su ti napadi usmjereni protiv PES-a.

Cilj tih napada je, kako je naveo, da se spriječi formiranje Vlade i implementacija programa Evropa sad 2, kojim bi se obezbijedio bolji životni standard građana, kao i nephodne reforme u pravosuđu, školstvu i zdravstvu, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije i napredak u evropskim integracijama.

„DPS sad optužuje Milatovića da sarađuje sa Srpskom naprednom strankom (SNS), a oni isti su učestvovali u dovođenju SNS-a na vlast 2012. godine“, kaže se u saopštenju.

Dragaš je rekao da nije na kongresu PES-a bilo predstavnika SNS-a, već da je na kongresu DPS-a 2015. godine govorio Nikola Selaković, tadašnji ministar pravde i izaslanik Aleksandra Vučića.

„Zbog toga želimo da upozorimo DPS i njihove medije – PES će ostati cjelovit i predvodiće reforme koje su neophodne Crnoj Gori. Prljavim igrama nas u tome ne mogu spriječiti“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS