DPS: Vlada da zaštiti građane koji su izloženi neprijatnostima u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je Vladu da zaštiti crnogorske građane koji su, kako su saopštili, izloženi neprijatnostima i maltretiranju u Beogradu.

Crnogorski reditelj Danilo Marunović priveden je jutros na informativni razgovor u Bezbjednosno-informativnu agenciju u Beogradu.

Poslanik DPS-a Abaz Dizdarević rekao je da privođenje Marunovića dokazuje da ne prestaje obračun zvanične politike Beograda sa pojedincima koji su glasni u odbrani Crne Gore i njenih najboljih interesa.

Dizdarević je podsjetio da je nedavno po istoj matrici i uz isti scenario priveden potpredsjednik DPS-a i poslanik te partije Ivan Vuković.

“Iako se svaki čovjek koji razmišlja zdravorazumski i danas pita kakvu prijetnju po državu Srbiju predstavljaju jedan univerzitetski profesor i jedan reditelj, jasno je da su oni postali meta zbog svoje nepokolebljivosti u namjeri da raskrinkavaju namjere koje ima politika Aleksandra Vučića prema državi Crnoj Gori”, naveo je Dizdarević.

On je pozvao premijera Milojka Spajića i potpredsjednike Vlade Filipa Ivanovića i Ervina Ibrahimovića da zaštite crnogorske građane koji su izloženi neprijatnosti u Beogradu.

“Kako je očigledno u pitanju progon, pozivamo Spajića, Ivanovića i Ibrahimovića da se hitno uključe i zaštite crnogorske građane koji su izloženi ovakvim neprijatnostima i maltretiranju kad god kroče na tlo Beograda”, zaključio je Dizdarević.

