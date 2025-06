DPS: Tužilaštvo da sasluša Paunovića

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) pozvala je tužilaštvo da sasluša bivšeg policijskog funkcionera Milana Paunovića.

Paunović je u ponedjeljak saslušan pred Anketnim odborom za postupanje državnih organa u slučajevima političkih ubistava i napada na novinare, na kojoj je odgovarao na pitanja u vezi sa slučajevima kojima se Odbor bavi.

“DPS poziva tužilaštvo konačno počne da radi svoj posao i sasluša Paunovića, glavnog glumca režirane predstave BIA-e kojoj je crnogorska javnost svjedočila na sjednici Anketnog odbora u ponedjeljak”, kazao je poslanik DPS-a Mihailo Anđušić.

On je rekao da će DPS insistirati da sve što se čulo na sjednici dobije pravosudni epilog.

“Bez obzira na okolnost što je salva neistina koju je Paunović izgovorio u ponedjeljak razbijena u paramparčad demantima onih koji su živi i porodica preminulih koje je nečasno targetirao, insistiraćemo da sve ono što se čulo u ponedjeljak dobije pravosudni epilog”, naveo je Anđušić.

On je kazao da im je jasna namjera da se kroz rad u Anketnom odboru pokušava konstruisati teza kako je zapravo nezavisna država Crna Gora nastala na kriminalu, ubistvima i švercu droge “i da se onda prirodno u nekom narednom periodu treba preispitati i njen opstanak”.

“Režiserima iz BIA-e kao i spremljenim glumcima sa već napisanim tekstovima imamo da poručimo samo jedno – kad spremite materijalne dokaze umjesto recikliranih uradaka bezbjednosnih službi čiji ste saradnici, zajedno ćemo sa vama poći u Tužilaštvo”, zaključio je Anđušić.

