DPS se vraća u parlament

Podgorica, (MINA) – Poslanici Demokratske partije socijalista (DPS) vraćaju se redovnom radu u Skupštini Crne Gore, jer su ispunjeni zahtjevi koje je opozicija ispostavila da bi parlament ponovo funkcionisao, saopštio je šef Kluba poslanika DPS-a Andrija Nikolić.

On je, na konferenciji za novinare u parlamentu, rekao da je dogovor između Vlade i parlamentarne opozicije postignut pod pokroviteljstvom Evropske unije (EU), što je veoma važna činjenica.

Kako je naveo Nikolić, dogovoreno je da Venecijanska komisija posreduje u rješavanju ustavne i političke krize u zemlji i da se obustavi postupak za izbor jednog sudije Ustavnog suda.

„Dogovoreno je da se ne otvaraju pitanja koja polarizuju crnogorsku javnost, bez prethodno uspostavljenog opšteg konsenzusa. Precizirano je da Odbor za izbornu reformu svoje rezultate ispostavi do kraja godine“, podsjetio je Nikolić.

On je kazao da su za sprovođenje sporazuma odgovorni oni koji su ga potpisali – u ime Vlade i Pokreta Evropa sad (PES) Milojko Spajić, a u ime opozicije Danijel Živković, Damir Šehović i Adrijan Vuksanović.

„To znači da ovaj politički sporazum, koji je napravila Vlada sa parlamentarnom opozicijom, treba Crnoj Gori da garantuje potpuni fokus na evropsku integraciju, bez skretanja pažnje na neke teme koje mogu destabilizovati našu integracionu agendu“, rekao je Nikolić.

On je poručio da oni koji ugroze dogovor, ugrožavaju članstvo Crne Gore u EU i da će, ukoliko do toga dođe, morati da preuzmu punu odgovornost.

„Vjerujemo da pokazani razum i spremnost da se razgovara sa parlamentarnom opozicijom, onda kada su valjeni argumenti na njenoj strani, garantuju da ćemo ovu završnu dionicu puta prema EU trasirati zajedničkim radom većine i opozicije“, naveo je Nikolić.

On je rekao da nema sumnje da DPS svojim potpisom garantuje da će se sporazum poštovati.

Na pitanje kako komentariše stav URA-e da ih ne obavezuje sporazum i dogovor PES-a i DPS-a, Nikolić je odgovorio da to ne bi posebno komentarisao i da su pregovore vodili na način da su redovno obavještavali kolege iz opozicije koji nijesu prisustvovali tom sastanku.

To, kako je dodao, podrazumijeva da su o tome informisali i kolege iz Građanskog pokreta URA.

„Mislim da potpisi koji su stavljeni na sporazum garantuju, i matematika nam o tome ubjedljivo govori da iza tih potpisa stoji sasvim dovoljan broj poslanika, da niko ne može srušiti ono što su dogovorili Vlada, odnosno PES, i parlamentarna opozcije“, naveo je Nikolić.

Upitan šta ako se ipak pokrenu pitanja na kojima insistira dio parlamentarne većine, o dvojnom državljanstu i promjeni Ustava, on je kazao da je za DPS potpis obavezujući i da vjeruje da je Spajić dao taj potpis u ime Poslaničkog kluba PES-a.

„Da li može da garantuje za ostatak parlamentarne većine, nijesam siguran“, naveo je Nikolić.

Inicijative koje bi dolazile od ostatka parlamentarne većine su, kako je ocijenio, ipak ograničenog dometa, imajući u vidu broj poslanika koji stoje iza sporazuma.

„Ukoliko se u nekom trenutku odluči da se to pitanje pokrene, nemamo ništa protiv da izložimo našu argumentaciju zašto ovo nije pravo vrijeme za otvaranje tih pitanja i zašto su ona veoma kompleksna i zahtjevna za malu državu kao što je Crna Gora“, rekao je Nikolić.

On je dodao da nije slučajno napominjao da je dogovor postignut pod pokroviteljstvom EU.

„Ako me pitate da li očekujem da će Andrija Mandić i Milan Knežević odustati od svojih inicijativa i da li će nastaviti da prave pritisak na Spajića – hoće, ali ovdje je na probi dosljednost, odnosno evropska i integraciona reputacija PES-a i Spajića, koji dominatno upravljaju parlamentarnom većinom“, naveo je Nikolić.

Na pitanje kako komentariše to što je, uprkos sporazumu, na dnevnom redu sjednice Ustavnog odbora konsultativno saslušanje kandidata prijavljenih na javni poziv za izbor dvoje sudije Ustavnog suda, on je odgovorio da ne može da kaže da je iznenađen da će dio parlamentarne većine pokušati da predstavi da taj sporazum za njih ne važi.

„Ako se nastavi procedura pred Ustavnim odborom, oni na taj način demonstriraju da njih ne obavezuje ono što je Spajić, odnosno PES, potpisao sa dijelom parlamentarne opozicije“, kazao je Nikolić.

On smatra da je to samo politička igra, jer je za izbor sudije Ustavnog suda u parlamentu potrebna kvalifikovana većina, a nje ne može biti bez potpisnika političkog sporazuma Vlade i opozicije.

„Svaka procedura koja bi se odvijala mimo dogovora ne može garantovati izbor sudija Ustavnog suda, može biti samo dio političkog folklora kojim će se u okviru parlamentarne većine obračunavati jedni sa drugima“, rekao je Nikolić.

Upitan kako komentariše poziv šefa hrvatske diplomatije Gordana Grlića Radmana da se rezolucijom osudi agresija na Dubrovnik, on je kazao da se nije detaljnije informisao o toj izjavi.

To je, kako je ocijenio, nastavak problema koji postoje na relaciji Crna Gora – Hravtska.

Prema riječima Nikolića, ti problemi su proizvodeni i produbljeni kandidovanjem Rezolucije o genocidu u Jasenovcu, čime je isprovocirana Hrvatska.

„Činjenicom da su se ti problemi intenzivirali, postoji obaveza da se saniraju odnosi u doglednoj perspektivi, kroz rješavanje onih spornih pitanja u poglavlju 31“, kazao je Nikolić.

On je rekao da vjerovatno u Hrvatskoj prepoznaju da u većem dijelu parlamentarne većine još nijesu raščistili sa onim što se dešavalo devedesetih godina na području bivše Jugoslavije.

„Očigledno da postoji potreba da se parlamentarna većina jasno odredi prema određenim pitanjima“, naveo je Nikolić.

Upitan kako komentariše izjavu Grlića Radmana da logor Lora nije postojao i da to nije otvoreno pitanje, već “narativ koji cilja na izjednačavanje agresora i žrtve”, on je rekao da želi da sačeka da se detaljnije upozna sa intervjuom i da, imajući u vidu da su to stavovi koji dolaze od zvanične hravtske politike, ne bi izlazio sa konkretnijim komentarom.

On je kazao da svakako očekuju da Crna Gora preko svojih zvaničnih institucija uspostavi ozbiljniju komunikaciju sa Hrvatskom.

„Obaviješteni smo da se vode pregovori i razgovara kako bi se sanirale štetne posljedice nastale usvajanjem Rezolucije o genocidu u Jasenovcu. Ovo je očigledno sad dio korpusa novih pitanja o kojima treba razgovarati“, naveo je Nikolić.

On je rekao da očekuje da će se Vlada i crnogorsko Ministarstvo vanjskih poslova sa dužnom pažnjom odnijeti prema inicijativa koje dolaze sa hratske strane, ali isto tako voditi računa o tome da se zaštite interesi Crne Gore.

