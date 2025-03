DPS samostalno u Nikšiću, Muratović nosilac liste

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) nastupiće samostalno na predstojećim lokalnim izborima u Nikšiću, a nosilac liste biće predsjednik nikšićkog odbora DPS-a Boris Muratović.

Kako je saopšteno iz DPS-a, odluku o samostalnom nastupu i nosiocu liste jednoglasno je donio nikšićki odbor partije na večerašnjoj sjednici.

“Usvajanjem navedenih odluka, DPS i zvanično kreće u borbu za Nikšić, kako bi nakon četiri godine propadanja i sramoćenja od strane aktuelne vlasti, ponovo učinili da naš grad bude perjanica nezavisne, građanske slobodarske i antifašističke Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Muratović je magistar ekonomskih nauka.

On je na lokalnim izborima 2017. godine u Nikšiću izabran za odbornika, a tu funkciju obavljao je do 2019. godine kada je postao direktor Turističke organizacije Nikšić.

Muratović je 2021. godine postao šef Kluba odbornika Evropski tim za Nikšić, koji je, kako su kazali iz DPS-a, u gradu pod Trebjesom prepoznat po izuzetnom opozicionom djelovanju.

On je u aprilu 2024. godine, na neposrednim stranačkim izborima, izabran za predsjednika Opštinskog odbora, a takođe je član Glavnog odbora DPS-a.

Izbori u Nikšiću biće održani 13. aprila.

