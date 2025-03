DPS: Predsjedavaćemo Anketnim odborom da spriječimo politizaciju

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) učestvovaće u radu Anketnog odbora koji treba da se bavi slučajevima navodno politički motivisanih ubistava i napada na novinare, kako bi spriječila politizaciju te teme i osigurala da se razotkrije svaki pokušaj manipulacije, saopšteno je iz te stranke.

Iz DPS-a su kazali da je parlamentarna većina odlučila da povuče grubi proceduralni faul koji je napravila kandidovanjem Vladimira Dobričanina za predsjednika skupštinskog Anketnog odbora i mjesto predsjedavajućeg ponudila parlamentarnoj opoziciji.

“Sad kad su ispravljeni proceduralni propusti, ne želimo da ostavljamo prostor da bilo ko manipuliše kako parlamentarna opozicija ili DPS, nemaju političku volju ili institucionalnu odgovornost da se uključe u razgovor o predmetnim događajima”, naveli su iz te partije.

U DPS-u smatraju da je formiranje Anketnog odbora više izraz političke nemoći trenutne vlasti da obezbijedi efikasan i nezavisan rad institucija koje bi trebalo da se bave pitanjima navodno politički motivisanih ubistava i napada na novinare.

Oni su upozorili da mehanizam parlamentrane istrage sadrži i određena ograničenja.

“To znači da kada se prijedlog za formiranje Anketnog odbora dostavi ministru pravde, on je taj koji mora da utvrdi da li se za određene slučajeve vode sudski postupci”, ukazali su iz DPS-a.

Kako su pojasnili, ukoliko se vodi sudski postupak, odlučivanje o predlogu se odlaže do pravosnažnog okončanja sudskog postupka, a u slučaju da sudski postupak započne nakon formiranja Anketnog odbora, odbor prestaje sa radom do pravosnažnog okončanja.

“Ukoliko postoji politička volja da se ubrza postupak dolaženja do pune istine, onda su pravi mehanizmi za to institucije sistema – od tužilaštva, preko Vijeća za nacionalnu bezbjednost, do sudova, a ne odbori koji treba da posluže pojedinim strankama i političarima za političke kampanju”, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da pozdravljaju potrebu da se ubrzaju određene tužilačke istrage, jednako kao što se zalažu za efikasnije djelovanje bezbjednosnog sektora u odnosu na otkrivanje i procesuiranje počinilaca najtežih krivičnih djela.

“Međutim, ne pristajemo na političku zloupotrebu žrtava, niti preuzimanje nadležnosti tužilaštva i sudova, da bi stranke vlasti na taj način skrivale svoju institucionalnu nemoć”, poručili su iz DPS-a.

Iz te partije su kazali da su pristali da učestvuju u radu Anketnog odbora kako bi pokazali svoj odnos prema institucijama i vladavini prava.

“Ali i da bi spriječili grubu politizaciju ove teme i osigurali da se svaki pokušaj manipulacije i skretanja pažnje sasuštine, pravovremeno razotkrije”, navodi se u saopštenju.

