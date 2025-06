DPS predlaže Rakočevića za potpredsjednika Skupštine

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) predložiće poslanika te stranke Nikolu Rakočevića za potpredsjednika Skupštine, odlučeno je na današnjoj sjednici Predsjedništva DPS-a.

Iz te stranke su saopštili da su na sjednici razmotrili aktuelnu političku situaciju i započetli proces popune određenih pozicija unutar stranke kao nastavak reforme.

“Čiji je cilj dalji razvoj partije i dodatno poboljšanje efikasnosti u radu”, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da je, u tom kontekstu, za potpredsjednika Skupštine izabran Rakočević.

Dodaje se da je za političkog direktora izabran Mihailo Anđušić, a za portparolku stranke Sonja Popović.

Kako je saopšteno, na današnjoj sjednici su imenovani i koordinatori za opštinske odbore u naredne četiri godine.

“Najavljeno je i formiranje Službe za stratešku komunikaciju i analizu kao i dalji nastavak na popuni pozicija u oblasti međunarodne saradnje, političkog savjeta i političke fondacije”, kaže se u saoptšenju.

Dodaje se da je analizirana i aktuelna politička situacija u Crnoj Gori uz naglasak na trenutne okolnosti.

“Kao i definisanje odgovora na ono što su nadolazeći procesi i priprema za naredne parlamentarne izbore”, zaklučuje se u saopštenju.

