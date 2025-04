DPS: Politički odgovor Koprivice nastavak miješanja MUP-a u izborni proces

Podgorica, (MINA) – Odgovor sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), Petra Koprivice, nastavak je partijske zloupotrebe tog resora i potvrda da su državni organi aktivno i nezakonito stavljeni u funkciju ostvarenja interesa parlamentarne većine, poručili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Koprivica ja ranije danas kazao da je poslanik DPS-a Andrija Nikolić filijali MUP-a u Nikšiću predao spisak sa osobama za koja tvrdi da su nezakonito upisane u birački spisak pred kraj radnog vremena i nakon zaključenja biračkog spiska, kako bi onemogučio da provjere te navode.

Iz DPS-a su u reagovanju naveli da je Koprivica u službenom svojstvu potpisao partijsko saopštenje Demokrata.

„Odgovor Koprivice nastavak je partijske zloupotrebe MUP-a i potvrda da su državni organi aktivno i nezakonito stavljeni u funkciju ostvarenja interesa parlamentarne većine“, ocijenili su iz DPS-a.

Kako su ukazali, MUP, kao organ nadležan za vođenje biračkog spiska, morao je po službenoj dužnosti da provjeri navode o iskazanoj sumnji da 200 osoba ostvaruje biračko pravo u Trebinju i Nikšiću nezakonito, „a ne da se politikantskim izjavama istrčava da je riječ o špekulacijama“.

Iz DPS-a su kazali da Koprivica svojom izjavom direktno potvrđuje da navedene osobe nezakonito ostvaruju biračko pravo i da, iako je zakonski nadležan, tim povodom neće uraditi ništa.

„Sve ovo još jednom potvrđuje u kakvom se stanju nalazi crnogorski sektor bezbjednosti u cjelini, i do koje mjere su nadležne institucije podređene partijskim interesima“, dodali su iz DPS-a.

Oni su poručili da će uprkos tome nastaviti da se u skladu sa zakonom obraćaju institucijama i da dostavljaju imena onih koji suprotno zakonu ostvaruju pravo glasa na predstojećim izborima u Nikšiću.

„Na kraju, pošto nas vlast uvjerava kako su nikad bolji odnosi sa Srbijom i Republikom Srpskom, evo im divne prilike da putem međunarodne razmjene pribave sve potrebne informacije, a onda pokrenu postupak brisanja ljudi koji su nelegalno upisani u birački spisak Crne Gore“, zaključuje se u reagovanju.

