DPS: Podrška Mandiću drastično opala

Podgorica, (MINA) – Podrška predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću drastično je opala a parlamentarna većina u cjelini prolazi kroz ozbiljnu krizu legitimiteta, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS) navodeći da je to pokazala jučerašnja rasprava u parlamentu.

Poslanici Skupštine Crne Gore odbili su u utorak, većinom glasova, inicijativu dijela opozicionih partija za razrješenje Mandića.

Iz DPS-a su podsjetili da je Mandić izabran na poziciju predsjednika Skupštine podrškom 49 poslanika, dok je, kako su kazali, za njegov opstanak na toj funkciji u utorak glasao svega 41 poslanik.

„Kada se tome doda činjenica da za njega nijesu glasale ni manjinske stranke, koje zajedno sa njim učestvuju u radu aktuelne Vlade, jasno je i do kraja ogoljeno da su funkcije i privilegije jedino što održava na okupu većinu koja aktivno urušava institucije i koči demokratski razvoj zemlje“, smatraju u DPS-u.

Iz te partije su naveli da je jučerašnji dan obilježila „skandalozna odluka Višeg državnog tužilaštva“.

„Koje je, po očiglednom nalogu Mandića, promijenilo sopstvenu kvalifikaciju djela od prije nekoliko mjeseci i, umjesto dvostrukog teškog ubistva u pokušaju, čitav događaj okarakterisalo kao krivično djelo izazivanje opšte opasnosti i nanošenje teških tjelesnih povreda“, dodaje se u saopštenju.

Time je, kako su rekli iz DPS-a, na najbjelodaniji način potvrđen ranije izrečeni stav te stranke da je državno tužilaštvo instrument u rukama parlamentarne većine zaduženo da hapsi političke neistomišljenike i čuva aktere aktuelne vlasti.

Iz DPS-a su rekli da bi svi trebalo da vode računa o tome da se od odgovornosti ne može pobjeći.

„I da će doći vrijeme za polaganje računa za sva nepočinstva koja se u ovom vremenu dešavaju a koja će DPS, bez obzira na trenutno stanje, i dalje nastaviti uredno da procesuira pred nadležnim organima čekajući neko drugo vrijeme kada će služenje zakonu, a ne ovoj ili onoj vlasti, biti jedina vodilja pravosudnih funkcionera“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS