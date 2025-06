DPS: Paunović saznanja da dostavi tužilaštvu

Podgorica, (MINA) – Dugogodišnji policijski funkcioner Milan Paunovića je na sjednici skupštinskog Anketnog odbora pročitao pripremljen tekst koji je dobio iz Bezbjednosno informativne agencije (BIA), kazali su iz Demokratske partije socijalista (DPS) i pozvali Paunovića da sva saznanja dostavi tužulaštvu.

Paunović je na sjednici skupštinskog Anketnog odbora za postupanje državnih organa u slučajevima političkih ubistava i napada na novinare rekao da su “crne trojke” bile batinaški odred kojim je rukovodio tadašnji komandant specijalne jedinice sa pojedinim saradnicima.

Iz DPS-a su rekli da je Paunović danas teatralno odigrao unaprijed namijenjenu ulogu žrtve, navodeći da to predstavlja još jednu predstavu za javnost sa ciljem pokušaja kriminalizacije bivše vlasti.

“Još na prethodnoj sjednici Odbora, kada je kopredsjedavajući Milan Knežević, na iznenađenje svih prisutnih, predložio saslušanje Paunovića, bilo je jasno da je scenario pripremljen u kuhinji političkih nalogodavaca Kneževića”, navodi se u saopštenju.

Kako su dodali iz DPS-a, gotovi tekst prepun nelogičnosti Paunović je samo trebalo da pročita, što je danas i uradio, i to pod vidljivom tremom.

“To što Paunović čita zabilješke koje je konstruisala BIA i što pristaje da bude instrument nalogodavaca iz inostranih tajnih službi koje već decenijama siju zlo po regionu, nije nešto što posebno interesuje DPS. Takvih epizodista BIA je imala puno u godinama za nama”, rekli su iz DPS-a.

Oni su poručili da neće dozvoliti da “ovakve predstave, zasnovane na lažima i kafanskim pričama, ostanu bez pravosudnog epiloga”.

Iz DPS-a su pozvali Paunovića da tužilaštvu dostavi sva saznanja i materijalne dokaze u vezi sa slučajevima koje pominje.

“U suprotnom protiv njega ćemo podnijeti krivičnu prijavu zbog svih neistina koje je danas iznio pred licem javnosti”, poručili su iz DPS-a.

