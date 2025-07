DPS: Parastos Mihailoviću potvrda pokušaja revizije istorije

Podogrica, (MINA) – Najava da će se u Herceg Novom ponovo održati parastos Draži Mihailoviću pokazuje da je na snazi pokušaj revizije istorije, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz hercegnovskog odbora DPS-a su rekli da ta najava pokazuje da je na snazi i povampirenja četništva.

„To nikoga ne može iznenaditi danas u Crnoj Gori kad uzmemo u obzir činjenicu da državom upravljaju politike koje su jednom poražene, a koje su nazadne, retrogradne i nakaradne, koje besramno slave ratne zločince kao heroje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da te politike i danas, osim što negiraju postojanje nezavisne Crne Gore, podrivaju njen građanski karakter, pokušavaju da bestidno prekrajaju istoriju i nezapamćeno promovišu četništvo u državi u čije biće je duboko utkan antifašizam kao neprolazna vrijednost.

„Međutim, ako su zaboravili, podsjećamo ih – ovo je, ma koliko ih boljelo, suverena država čiji temelj predstavljaju antifašističke vrijednosti, koje ne mogu obrisati ni stotine njihovih uzaludnih pokušaja oživljavanja zločinačkih ideologija”, naglasili su iz DPS-a.

Prema njihovim riječima, u Crnoj Gori nikad neće proći izjednačavanje partizanskog i četničkog pokreta i rehabilitacija ratnih zločinaca.

Iz hercegnovskog DPS-a su poručili da, u ime 13. jula i svega što on predstavlja, obećavaju borbu protiv neskrivenog fašizma u Crnoj Gori.

„Neka traje koliko traje, ali će u finalu sljedbenici Draže Mihailovića i sve što on predstvalja ponovo završiti tamo gdje im je i mjesto – na smetlištu istorije“, zaključili su iz DPS-a.

