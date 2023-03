DPS: Milatović bi da prevari proevropske birače

Podgorica, (MINA) – Predsjednički kandidat Pokreta Evropa sad Jakov Milatović pokušava da prevari proevropski orijentisane birače i da ih utopi u ultradesničarsku i nacionalističku koaliciju, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te partije su kazali da Milatović širi neistine tvrdeći da će ga u drugom krugu predsjedničkih izbora 2. aprila podržati aktuelna većina čiji je procenat podrške podigao čak na 60 odsto.

“Čudna neka matematika, kad se zna da tri kandidata te većine u prvom krugu nijesu dobila ni 30 odsto”, naveli su iz DPS-a.

Oni su kazali da Milatović pokušava da ponovi “ono što je jednom pošlo za rukom Dritanu Abazoviću”.

“Da prevari proevropski orijentisane birače i da ih utopi u ultradesničarsku i nacionalističku koaliciju”, dodali su iz DPS-a.

Kako su naveli, Milatović zaboravlja da je ta prevara pročitana, i da Abazović i URA polako odlaze u istoriju.

Iz DPS-a su kazali da se Milatović kasno sjetio da se “ulaguje dijaspori, koja ni njemu, ni ostalim Zdravkovim apostolima neće zaboraviti pokušaj da im ukinu pravo glasa u domovini”.

“Kao ni činjenicu da su upravo građanske i evropske stranke, predvođene DPS-om, zajedno s ljudima iz dijaspore spriječili to pravno nasilje”, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da je lider Evrope sad Milojko Spajić znao da Milatović nema šanse na predsjedničkim izborima.

“Pa ga je elegantno gurnuo da izgubi i istovremeno ga spriječi da postane gradonačelnik Podgorice”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je Đukanović u prvom krugu kao opozicioni kandidat osvojio najviše glasova čak u 15 opština.

“A 2. aprila će osvojiti novi mandat i nastaviti da vodi Crnu Goru sigurnim evropskim putem”, zaključili su iz DPS-a.

