DPS: Mandić iznio neistine

Podgorica, (MINA) – Tvrdnja predsjednika parlamenta Andrije Mandića da će Crna Gora biti sljedeća članica Evropske unije (EU) je licemjerna, kazali su iz Demokratske partije socijalista (DPS), navodeći da se Mandić isključivo borio da omete napredak Crne Gore ka NATO-u i EU.

Iz DPS-a su poručili da je Mandić u intervjuu Televiziji Crne Gore u srijedu iznio brutalnu količinu neistina, manipulacija i ogoljenog licemjerja.

“Tvrdnja da će Crna Gora biti sljedeća članica EU iz usta nekog ko se isključivo borio da je

omete u svakoj vrsti napredovanja od NATO integracija do procesa pristupanja EU, ne samo

da su licemjerne, nego ukazuju da Mandić pokušava da se sprda sa građanima”, naveli su iz DPS-a.

Prema njihovim riječima, Mandićev “podaničko-talački” odnos prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, u kojem on mora da realizuje svaku zamisao kako bi se cio region usporio i omeo u napredovanju ka EU, najbolje se očitava u “epizodi kada je parlamentu Crne Gore podmetnuo Rezoluciju o

Jasenovcu”.

“Sve sa nadom, koja kod njega posljednja umire, da će Hrvatska zbog tog poteza potpuno blokirati put Crne Gore u EU”, naveli su iz DPS-a.

Oni su kazali da treba biti naivan pa ne vidjeti šta je glavni zadatak Mandića u ovoj vlasti.

Iz DPS-a su kazali i da se to kako izgleda Mandićeva pravda vidi na primjeru primjene prava prema njegovom brataniću Danilu Mandiću u nedavnom slučaju upotrebe vatrenog oružja u Podgorici.

“Kako izgleda ta Mandićeva pravda vidjeli smo nedavno na primjeru primjene prava prema njegovom brataniću koji je vozeći službeni automobil parlamenta, sa pištoljem koji mu je striko poklonio, ranio dvojicu podgoričkih momaka. I pobjegao”, naveli su iz DPS-a.

Kako su dodali, onda je iz Beograda, “po BIA scenariju”, stigao advokat da građanima objasni kako je sve što su čuli i vidjeli bio privid.

“Do jutra su i žrtve zaboravile da su ranjene, tek ujutru su primijetile da u nozi imaju neko strano tijelo”, kazali su iz DPS-a.

Koliko je taj obrt bio skandalozan svjedoči, kako su istakli, činjenica da se po gradu “licitiralo sa cifrom od dva puta 100 hiljada EUR, kao “nagradu” za zaboravnost”.

“Ako će patern te pravne države po Mandiću biti taj da se novcem stečenim od kriminala i korupcije

potkupljuju žrtve, svjedoci – onda je to prava “evropska“ vizija pravne države, ali po

kriterijumu Mandića”, zaključili su iz DPS-a.

