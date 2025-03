DPS: Mandić i Knežević dali institucionalnu podršku Dodiku

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević pokazali su da pružaju institucionalnu podršku osuđenom predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i time direktno narušili odnose Crne Gore sa Bosnom i Hercegovinom, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

U DPS-u smatraju da su na taj način Mandić i Knežević po ko zna koji put zvaničnu državnu politiku predstavili kao antievropsku.

“Ovo je samo posljednji u nizu poteza Mandića, koji tendenciozno ometa evropski put Crne Gore, ruši dobrosusjedske odnose u regionu, i na razne načine pokušava da zaustavi napredovanje države ka Evropskoj uniji (EU)”, navodi se u saopštenju DPS-a.

Iz te partije su kazali da je žalosno što sve stranke vladajuće većine vide šta je cilj Mandića, ali ćute jer im fotelje zavise od glasova njegove stranke.

“Po istom principu, državne institucije zabijaju glavu u pijesak, pred očiglednim kršenjem zakona”, naveli su iz DPS-a.

Zato, kako su kazali, ni danas nema reakcije Agencije za sprečavanje korupcije, iako bi ta institucija trebalo da utvrdi kako je, koliko i čime plaćen avion kojim su Mandić i Knežević letjeli do Banja Luke.

“Ova Mandićeva provokacija iz Banja Luke, još jednom potvrđuje da je njegov zadati cilj današa država nikad ne postane članica EU, u čemu mu svjesno ili nesvjesno pomažu drugipolitički subjekti koji su sa njim u koaliciji”, zaključili su iz DPS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS