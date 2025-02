DPS: Mandić anketnim odborom skreće pažnju sa sopstvenog kriminala

Podgorica, (MINA) – Lider Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić, formiranjem anketnog odbora za navodna politička ubistva, skreće pažnju sa sopstvenog kriminala i pristiglog skaj materijala koji čeka procesuiranje, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Skupština Crne Gore usvojila je danas odluku o otvaranju parlamentarne istrage i formiranju anketnog odbora, povodom politički motivisanih ubistava koja su se dogodila od uvođenja višestranačja i napada na novinare i druge slobodne intelektualce.

“Lider NSD-a i naprasni borac protiv kriminala, Mandić, najnovijim inicijativama poput one da se kriminalne grupe proglase terorističkim i formiranjem anketnih odbora za navodna politička ubistva, skreće pažnju sa sopstvenog kriminala koji će uskoro ugledati svjetlo dana”, rekli su iz DPS-a.

Oni su kazali da Mandić zna da je u Specijalno državno tužilaštvo prije više od dva mjeseca stigao materijal kojim je, kako su naveli, on direktno inkrimisan, a iz kojeg se jasno izvode krivična djela pranja novca kroz nezakonito sticanje stana u Beogradu na vodi, plaćenog gotovinom, kao i tri luksuzne nekretnine na primorju.

“Zato, ovu dimnu zavjesu Mandić slobodno neka okači mačku o rep, a priče o svom moralu i poštenju neka ostavi za one koji i dalje vjeruju čovjeku koji je prodao svoju politiku za šaku vlasti i najbanalnije funkcionerske privilegije”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da Mandić uostalom i ne mora da brine i da dok god je ovakvo tužilaštvo može da bude miran, jer neće biti procesuiran.

“Baš kao i njegov stranački kolega Mijo Lekić čije je hapšenje za zloupotrebu službenog položaja bilo spremno, ali ga je zaustavio lično skaj tužilac parlamentarne većine Vladimir Novović”, naveli su iz te partije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS