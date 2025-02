DPS: Krizu riješiti završetkom izbornog procesa u Šavniku i Kotoru 

Podgorica, (MINA) – Rješenje za krizu u Šavniku i Kotoru je da se u oba grada završi izborni proces i proglase konačni rezultati izbora, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Iz te partije su rekli da duboka kriza uzrokovana permanentnom političkom nestabilnošću i „antiustavnim djelovanjem parlamentarne većine na svim nivoima“, prirodno je porodila i posljedice na politički sistem.

U DPS-u smatraju da aktuelna većina u produženom trajanju demonstrira opasne tendencije da ne dozvoljava završavanje onih izbornih procesa u kojima je izvjesno da će doživjeti poraz, za šta su, kako su naveli, najočigledniji primjeri Šavnika i Kotora.

„Zbog toga – izlaz iz aktuelne krize u ova dva grada je krajnje jednostavan – nadležni državni organi su dužni da obezbijede završetak izbornih procesa i proglašenje konačnih rezultata izbora kako bi se nakon toga, u zakonskim procedurama, formirala vlast“, ocijenjeno je iz DPS-a.

Prema njihovim riječima, sve drugo značilo bi nastavak prakse daljeg podrivanja demokratije u Crnoj Gori.

„Što može rezultirati opasnim i dugoročnim posljedicama“, zaključuje se u saopštenju.

