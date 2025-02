DPS kičma građanske Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) je kičma građanske Crne Gore, kazali su iz te stranke dodajući da su odbranili ključne državne interese i iz opozicione uloge.

U okviru kampanje za deseti kongres DPS-a, na tribini u Petnjici u subotu, poručeno je da se upornim pokušajima rušenja te stranke nastoji etnofederalizovati država uz koncept društva naroda, a ne društva građana.

Potpredsjednica DPS-a Aleksanda Vuković Kuč je rekla da su takav scenario spriječili u prethodne četiri godine.

„I nastavićemo da budemo brana svima koji bi da ruše temelje moderne crnogorske države”, rekla he Vuković Kuč.

Ona je dodala da se upravo zbog toga prva tačka programa u susret kongresu, bavi pitanjima državnog dostojanstva i borbe za građansku, antifašističku, multinacionalnu i multikonfesionalnu Crnu Goru.

Obrazlažući predlog programa, Vuković Kuč je istakla da je on koncipiran u deset tačaka i da su njime obuhvaćeni svi važni aspketi društveno-političkog života.

Ona je dodala da predloženi program predstavlja potvrdu ozbiljnosti ponude DPS-a.

Osvrćući se na izvještaj o radu Kluba poslanika, šef poslaničkog kluba DPS-a, Andrija Nikolić, istakao je da o nedostatku transparentnosti i odgovornosti aktuelne vlasti tokom proteklih 18 mjeseci govori i činjenica da je premijer Milojko Spajić izbjegao da dođe na tri premijerska sata.

On je dodao i da je Vlada održala više elektronskih sjednica nego redovnih.

„Tokom 18 mjeseci djelovanja u okviru 28. saziva Skupštine, Klub poslanika DPS-a uspio je da ogoli svu državnu neodgovornost, nekompetentnost i netransparentnost 44. Vlade”, rekao je Nikolić.

Nikolić je poručio da je poslanički klub DPS-a u dosadašnjem radu opravdao povjerenje građana i da je rad u parlamentu pokazao kako se dostojanstveno i beskompromisno brane državni interesi i iz opozicione uloge.

„Takav angažman doprinio je i rastu rejtinga DPS-a, i zahvaljujući tome, DPS je ponovo ubjedljivo najjača partija u Crnoj Gori sa podrškom između 28 i 29 odsto podrške“, naveo je Nikolić.

Potpredsjednik DPS-a Abaz Dizdarević, govoreći o izvještaju o radu između dva kongresa, rekao je da su prethodne četiri godine bile izazovne.

„Ali je DPS pokazao snalažljivost u opozicionoj ulozi kroz rušenje dvije Vlade i uz činjenicu da smo u više navrata uspjeli da iz pozicije manjine branimo i odbranimo državne interese“, kazao je Dizdarević.

On je podsjetio i na činjenicu da su prethodne godine u DPS-u održani prvi neposredni unutarstranački izbori za izbor novog partijskog rukovodstva čime je, kako je dodao, DPS nastavio da postavlja nove stande na političkoj sceni Crne Gore.

Predsjednik DPS-a Danijel Živković, osvrćući se na prethodni period, istakao da je DPS bio dugo vremena na vlasti i da je prirodno da su se greške nagomilale.

„Jesmo li zaslužili da odemo u opoziciju – jesmo. Jesmo li trebali da izgubimo vlast – jesmo. Jesmo li pravili greške – jesmo. Ali posljedica toga nije smio da bude dolazak vlasti koja sistemski uništava Crnu Goru na svakom planu – od oblasti ekonomije, preko stanja u sektoru bezbjednosti, do narušavanja odnosa sa najbližim susjedima”, smatra Živković.

On je podsjetio i na uspjehe politike DPS-a.

„Sačuvali smo mir, sačuvali smo Crnu Goru od bombarodvanja, uveli smo monetarnu stabilnost i modernizovali ekonomiju, obnovili državnu nezavisnosti, uveli zemlju u NATO, otvorili sva pregovaračka poglavlja u pregovorima sa EU i privremeno zatvorili tri“, kazao je Živković.

Prema njegovim riječima, to je legat i rukopis politike DPS-a.

„I tim uspjesima možemo slobodno dodati još jedan – u vremenu mraka posljednjih pet godina odbranili smo ključne državne interese uprkos nepovoljnoj opozicionoj ulozi”, zaključio je Živković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS