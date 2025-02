DPS ima obavezu da državu vrati na put stabilnosti

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) ima obavezu da aktuelnu vlast zaustavi i državu vrati na put sigurnosti, stabilnosti i razvoja, poručeno je sa tribine te stranke u Plavu.

Na tribini, koja je održana u okviru kampanje za predstojeći Kongres DPS-a, ocijenjeno je da je Plav primjer kako evropska i građanska vlast mijenja grad nabolje i čini ga boljim mjestom za život njegovih stanovnika.

Generalni sekretar DPS-a Aleksandar Bogdanović kazao je da Plav zna šta znači borba za dostojanstvo, što je jedan od osnovnih motiva slogana predstojećeg kongresa.

“Vi znate šta znači pošten rad, odricanje, borba za budućnost svoje djece. I znate da Crna Gora može i mora biti bolja. Zato jasno poručujemo da je naša obaveza da ovu vlast zaustavimo i vratimo državu na put sigurnosti, stabilnosti i razvoja”, naveo je Bogdanović, saopšteno je iz DPS-a.

Komentarišući program partije, on je istakao da ekonomija Crne Gore mora biti zasnovana na radu, znanju i investicijama, a ne na populizmu i neodgovornim politikama.

Bogdanović je kazao da DPS nikada nije dijelio ljude po vjeri, naciji, religiji i da su uvijek ostali dosljedni ideji građanske, multietničke i multikonfesionalne Crne Gore.

“Istakao je da je DPS snaga koja čuva, ne dozvoljava da se ruše temelji naše državne kuće i da zbog toga predstojeći Kongres 16. februara dočekujemo snažniji, odlučniji i spremniji nego ikada”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je vrijeme da Crna Gora ponovo bude država kakvu zaslužuju svi njeni građani – dostojanstvena, stabilna i evropska.

Potpredsjednik DPS-a Abaz Dizdarević rekao je da je ta stranka kičma građanske Crne Gore, koja je pokazala u vremenu vršenja vlasti da ima državničko znanje da državom upravlja u najtežim vremenima.

“I da sačuva mir i međuvjerski sklad, ali i da državu razvija i hvata korak sa modernim evropskim državama. Pokazali smo da znamo kako se to radi i zbog toga smo pripremili superioran Program za predstojeći Kongres”, kazao je Dizdarević.

Prema njegovim riječima, prva tačka programa tiče se odbrane državnog dostojanstva i multietničkog i multivjerskog sklada, a druga obuhvata DPS vizije razvoja ekonomije i poboljšanja života građana Crne Gore.

Dizdarević je rekao da, kako bi taj ambiciozan program imali priliku da realizuju, moraju da nastave sa jačanjem rejtinga partije, kako je to bio slučaj u prošloj godini.

On je dodao da je za to potreban predan i svakodnevan rad.

“Moramo skratiti ovaj period propadanja Crne Gore i što prije učiniti da država dobije odgovornu i znavenu vlast”, zaključio je Dizdarević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS