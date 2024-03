DPS: Godišnjica početka NATO bombardovanja opomena novim generacijama političara

Podgorica, (MINA) – Godišnjica od početka NATO bombardovanja je podsjećanje na žrtve koje su uzaludno izgubile živote u ratu režima Slobodana Miloševića protiv gotovo cijelog svijeta i opomena novim generacijama političara, saopštili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Oni su kazali da današnji dan treba da podsjeti kakvu je štetu regionu nanijela politika „koja je etnički čisteći druge narode pokušavala da osvoji što veću teritoriju i ostvari nacionalistički san o Velikoj Srbiji“.

„Tačno prije 25 godina, dok je Miloševićev režim sprovodio vojne i paravojne akcije etničkog čišćenja Kosova od Albanaca, NATO je započeo bombardovanje koje je trajalo 78 dana“, kaže se u saopštenju DPS-a.

Oni su naveli da Srbija je doživjela ogromnu materijalnu štetu, i da je nažalost veliki broj nevinih građana poginuo.

„Zato je današnji dan ujedno i podsjećanje na žrtve koje su uzaludno izgubile živote u ratu Miloševićevog režima protiv gotovo cijelog svijeta i opomena novim generacijama političara“, navodi se u saopštenju DPS-a.

Prema njihovim riječima, Crna Gora je zahvaljujući mudroj državnoj politici koju je predvodio Milo Đukanović uspjela da zaštiti svoje građane, da sačuva brojne ljudske živote i infrastrukturu.

„Tadašnje državno rukovodstvo koje je predvodila naša partija, znalo je da je najveći nacionalni interes Crne Gore da se sačuva mir i da se izbjegnu ogromna materijalna razaranja“, rekli su iz DPS-a.

Oni su dodali da i pored najstrašnijih pritisaka, tadašnje rukovodstvo Crne Gore nije podleglo namjeri Miloševića da Crnu Goru uvede u rat za tuđi račun.

„U isto vrijeme, Crna Gora je bila utočište mnogima koji su izbjegli iz tog rata spašavajući živu glavu: preko 100 hiljada Albanaca sa Kosova, ali i veliki broj građana Srbije koje je Miloševićev režim proganjao, uključujući i neke od lidera tadašnje srpske opozicije, našao je sklonište u Crnoj Gori“, dodaje se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da su tada „nacionalisti usijanih glava, gledajući inferiorno i fascinirano ka Miloševićevom režimu, prizivali bombardovanje na tlu Crne Gore, rečenicom: „Bombardujte i nas, nijesmo gubavi““.

„Apsurdno, ta politika koja je prije dvije i po decenije poražena na svim poljima, nije se smirila, već danas ima svoje zastupnike u vladajućoj većini Crne Gore“, rekli su iz DPS-a.

Oni su naveli da čovjek koga je vladajuća većina postavila na čelo parlamenta, i stranke koje su i dalje aktivne na političkoj sceni Crne Gore, „a bile su puke ekspoziture Miloševića, umjesto da se pokaju što su oni ili njihovi ideološki prethodnici, gurali Crnu Goru u rat i provocirali gubitke života i materijalno razaranje“, danas pokazuju da ništa nijesu naučili za 25 godina.

Iz DPS-a su kazali da te aktuelnu većinu samo želja za vlašću i foteljama zaustavlja da ne kažu ono što zaista misle.

„Već glume pomiritelje i mirotvorce, dok čine sve da Crnu Goru izguraju sa evropskog puta, tragajući za političkom formulom kako u novim vremenima postići isto ono što nije uspjelo u ratovima devedesetih u BiH i na Kosovu, kada je preko stotinu hiljada ljudi izgubilo svoje živote“, kazali su iz DPS.

U saopštenju se navodi da sa takvim ljudima u aktuelnoj vlasti, nikoga ne treba da iznenadi kada NATO izađe sa podacima iz sopstvenih istraživanja, da je tokom posljednje godine u Crnoj Gori evidentiran pad podrške Alijansi za 12 odsto.

