Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) će u naredna tri dana objaviti ime kandidata za predsjednika Crne Gore, kazao je potpredsjednik te partije Ivan Vuković.

„U naredna tri dana izaći ćemo sa našim kandidatom za predsjedničke izbore“, rekao je Vuković u emisiji Drugačija radio veza na Radiju Antena M.

Kako je kazao, DPS još nije odabrao kandidata za predsjedničke izbore jer su dali šansu onome što je bilo očekivanje dijela javnosti, a to je da potencijalni kandidatat bude nestranačka ličnost.

“Uradli smo istraživanje javnog mnjenja, rezultati su pokazali da kandidati koji su najčešće pominjani kao nestranački, između ostalih Milica Pejanović, u ovom trenutku nemaju mobilizacijski potencijal koji bi nam garantovao uspjeh”, naveo je Vuković, prenosi Portal Antena M.

Vuković je kazao da vjeruje da će kandidat DPS-a ući u drugi krug i pobijediti.

