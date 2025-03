DPS će podržati formiranje Anketnog odbora o švercu cigareta

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) podržaće formiranje Anketnog odbora o švercu cigareta, kazao je šef Kluba poslanika te stranke Andrija Nikolić.

“Klub poslanika DPS-a podržaće formiranje Anketnog odbora o švercu cigareta, iako je jasno šta su stvarni politički motivi ove inicijative”, naveo je Nikolić na mreži X.

On je dodao da u DPS-u nemaju problem da o toj i svim drugim temama iz prošlosti razgovaraju u Skupštini.

Poslanici parlamentarne većine predali su u skupštinsku proceduru Predlog odluke o otvaranju parlamentarne istrage i formiranju Anketnog odbora radi prikupljanja informacija o postupanju državnih organa u vezi sa krijumčarenjem cigareta u Crnoj Gori.

