DPS bira novi saziv Predsjedništva stranke

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socijalista (DPS) izabraće danas novi saziv Predsjedništva stranke.

Kako je saopšteno iz DPS-a, članovi Predsjedništva biće izabrani na sjednici Glavnog odbora.

Nakon izbora novog saziva, kako su naveli, biće održana i konstitutivna sjednica Predsjedništva.

