DPS: Abazović riješio da pod svoje stavi i Ustavni sud

Podgorica, (MINA) – Premijer Dritan Abazović, osim pokušaja da upravlja policijom, tužilaštvom, medijima, svim ministarstvima, riješio je da pod svoje stavi i Ustavni sud, smatraju u Demokratskoj partiji socijalista (DPS).

Abazović je, nakon što Ustavni sud nije donio odluku u vezi sa inicijativom za ocjenu ustavnosti ukaza o raspuštanju Skupštine, kazao da je jasno zašto DPS nije želio da se izabere četvrti sudija tog suda.

Iz DPS-a su u reagovanju naveli da je strah od izbora, i neprolaska cenzusa za ulazak u parlament, “potpuno pomutio Abazovićevo rasuđivanje”.

“Pored pokušaja da upravlja policijom, tužilaštvom, medijima, svim ministarstvima, da hapsi i ruši po svom ćefu, sada je riješio da pod svoje stavi i Ustavni sud. Neće mu tu neke sudije presuđivati, već to pravo, treba očigledno njemu da pripadne?”, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da ih, s obzirom na to da mu se legalne odluke sudija Ustavnog suda ne dopadaju, ne bi začudilo da Abazović raspusti taj sud.

Oni su kazali da ih ne bi iznenadilo da, nakon toga, Abazović u raspuštenoj Skupštini izglasa da je URA iznad suda, pa onda na Fejsbuku /Facebook/ te stranke, kao najviše državne instance, piše i objavljuje presude.

“Nakon osam mjeseci izigravanja premijera u vladi koja je srušena odavno, nakon uzurpiranja i zarobljavanja svih institucija i poluga vlasti, nakon hajdučije koju šef URA-e sprovodi na svakom nivou, taj scenario djeluje nam sasvim realno”, zaključili su iz DPS-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS