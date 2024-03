DPNCG: Funkcioneri da se uzdrže od uznemiravanja i pritisaka na novinare

Podgorica, (MINA) – Društvo profesionalnih novinara (DPNCG) pozvalo je javne funkcionere da se uzdrže od, kako su naveli, napada, uznemiravanja i onemogućavanja rada novinara, a posebno od “traženja pravde” pred sudovima zbog analitičkih i istraživačkih tekstova.

Iz DPNCG su kazali da ni promjena trodecenijske vlasti nije rezultirala dolaskom mladih političara koji razumiju interes javnosti i ulogu medija.

“U Crnoj Gori se mediji i dalje doživljavaju samo kao sredstvo prenošenja njihovih poruka, dok rijetko ko razumije obavezu analitičkog novinarstva čiji je cilj da upozori na društvene anomalije“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se novinari često tretiraju kao „nosači“ mikrofona i kamera i „nužno zlo preko koga se plasiraju interesi“.

Iz DPNCG su rekli da političari ne znaju da je novinarstvo, koje poštuje etičke standarde, posao od javnog značaja, kao i da mali broj njih o tome promišlja.

„Takvoj klimi ne doprinosi ni Vlada, čiji zvaničnici treba da prođu ozbiljne edukacije kada je u pitanju sloboda izražavanja“, dodali su iz DPNCG.

Prema njihovim riječima, uvijek je bilo nedopustivo uvijek otimati novinarima sredstva za rad, cenzurisati ih, omalovažavati ih i huškati na njih.

„Kao posljedicu smo imali napade i prijetnje, od kojih na žalost brojni i najteži nijesu riješeni“, naveli su iz DPNCG.

Oni su podsjetili ministre, lokalne zvaničnike i sve javne funkcionere da je standard Evropskog suda za ljudska prava i slobode (ESLJPS) da se štiti sloboda izražavanja i da su oni dužni da trpe veći stepen kritike.

Iz DPNCG su ukazali da je ESLJPS u slučaju Jeruzalem protiv Austrije naveo da sloboda izražavanja podrazumeva pravo na javnu diskusiju o pitanjima od opšteg interesa, a izbor funkcionera na najviše državne funkcije jeste opšti interes i kao takav podliježe javnoj debati.

“Zato očekujemo da se prekine sa otimanjem telefona, podnošenjem tužbi, optužbama o podmićenim novinarima bez ikakvih dokaza o tome, ignorisanjem zahtjeva za slobodan pristup informacijama, ćutanjem na upite redakcija, onemogućavanjem novinara da udju u “štićene zgrade”, poručili su iz DPNCG.

Oni su pozvali kolege novinarke i novinare, snimatelje, fotoreportere, da im se obrate za pravnu pomoć u svim takvim i drugim slučajevima.

