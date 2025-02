Dostupnost socijalnih usluga ključna za unapređenje životnih uslova

Podgorica, (MINA) – Osiguravanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga na lokalnom nivou ključno je za unapređenje životnih uslova, posebno ranjivih grupa, kazao je ministar socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, Damir Gutić.

Gutić je to kazao na sastanku sa ministrom javne uprave Marašom Dukajem.

Tema sastanka bila je usaglašavanje novog Zakona o lokalnoj samoupravi sa propisima iz nadležnosti Ministarstva socijalnog staranja, brige o porodici i demografije, s posebnim fokusom na gradualnu, odnosno asimetričnu decentralizaciju, koja se uvodi kao jedno od ključnih unaprjeđenja u okviru reforme sistema lokalne samouprave.

Gutić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, naglasio važnost usklađivanja reforme sa sistemom socijalne zaštite, kako bi građani u svim dijelovima Crne Gore imali jednak pristup socijalnim i porodičnim uslugama.

„Osiguravanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga na lokalnom nivou ključno je za unapređenje životnih uslova, posebno ranjivih grupa. Stoga je važno da novi Zakon o lokalnoj samoupravi pruži adekvatan okvir za sprovođenje socijalnih politika“, kazao je Gutić.

Dukaj je istakao da reforma lokalne samouprave ima za cilj jačanje kapaciteta opština i unapređenje kvaliteta usluga za građane, uz prilagođavanje rješenja specifičnim potrebama različitih sredina.

„Asimetrična decentralizacija omogućava efikasniju i prilagođeniju podršku opštinama, čime se poboljšava kvalitet života građana i jača lokalna demokratija“, kazao je Dukaj.

Na sastanku je, kako se navodi, zaključeno da će dva ministarstva nastaviti saradnju u cilju usklađivanja Zakona o lokalnoj samoupravi sa oblastima koje se tiču reforme.

