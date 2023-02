Donirali policiji četiri psa tragača

Podgorica, (MINA) – Britanska ambasada u Crnoj Gori, uz podršku Nacionalne kriminalističke agencije (NCA), donirala je četiri psa tragača crnogorskoj policiji.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, danas je na Aerodromu Podgorica izvršena pokazna vježba sa psima tragačima doniranim Sektoru granične policije.

Pokaznoj vježbi i primopredaji donacije prisustvovali su direktor policije Zoran Brđanin, britanska ambasadorka Karen Medoks i NCA službenik za vezu Stiv Hant.

Brđanin je zahvalio Britanskoj ambasadi na kontinuiranoj podršci Upravi policije u dijelu jačanja kapaciteta u borbi protiv organizovanog i prekograničnog kriminala.

On je, kako se navodi, posebnu zahvalnost uputio NCA oficiru za vezu, Stivu Huntu na konstantnom prepoznavanju potreba crnogorske policije i posvećenosti u realizaciji velikog broja obuka i donacija koje imaju za cilj unapređenje postojećih kapaciteta za odgovor na razne oblike kriminaliteta.

Iz policije su kazali da NCA Sektoru granične policije u januaru donirala četiri psa tragača koji će u narednom periodu biti korišteni za otkrivanje narkotika, novca i vatrenog oružja na graničnim prelazima.

“Uz mentorstvo direktora K9 operacija GENTUM UK kompanije, kojem je Brđanin zahvalio, realizovana je obuka za četiri službenika Sektora granične policije kojima su nakon današnje pokazne vježbe uručeni sertifikati”, navodi se u saopštenju.

