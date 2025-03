Donijeta presuda zbog tuče na mostu na Bojani

Podgorica, (MINA) – Osnovni sud u Ulcinju osudio je Š.A. (24) iz Podgorice na godinu zatvora, a L.A. (22) iz istog grada na zatvorsku kaznu od sedam mjeseci, zbog tuče koja se prije gotovo dvije godine dogodila na mostu na rijeci Bojani.

Iz Osnovnog suda u Ulcinju saopšteno je da je L.A. osuđen zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje, a Š.A. zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje u sticaju sa krivičnim djelom teška tjelesna povreda.

„Okrivljeni su 1. maja 2023. godine, na mostu rijeke Bojane, vršenjem nasilja prema drugom remetili javni red i mir, tako što su izašli iz vozila, prišli oštećenima i udarili ih nekoliko puta metalnom šipkom i pesnicama“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je jedan oštećeni lakše povrijeđen, a drugi teže.

Iz ulcinjskog Osnovnog suda su rekli da su prilikom odmjeravanja kazne cijenili sve okolnosti koje su od značaja za visinu kazne.

„Sud je našao da će se tako odmjerenim kaznama u dovoljnoj mjeri uticati na okrivljene da ubuduće ne čine krivična djela, posebno ne ona sa elementima nasilja“, kaže se u saopštenju.

Tako odmjerene kazne zatvora će, kako su naveli iz suda, uticati i na druge da ne čine krivična djela i izraziti jasnu društvenu osudu prema svakom vidu ovakvog ponašanja osoba.

Iz suda su dodali da će se na taj način u potpunosti ostvariti ciljevi, kako specijalne, tako i generalne prevencije.

