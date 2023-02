Donacija školi u Murini

Podgorica, (MINA) – Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Crnoj Gori Džudi Rajzing Rajnke posjetila je danas Osnovnu školu “Petar Dedović” u Murini povodom završetka obnove te obrazovno-vaspitne ustanove i osnivanja Kluba mladih za vanškolske aktivnosti.

Donacija SAD-a dio je Projekta građanskog obrazovanja u Crnoj Gori (MCEP), kroz koji je Ambasada, u partnerstvu sa implementatorom projekta PH International Montenegro, podržala građevinske radove, uključujući popravku krova i renoviranje 14 prostorija i učionica.

Iz Ambasade SAD-a u Podgorici saopštili su da će ta donacija pomoći školi da radi u toplijem i ugodnijem okruženju.

Kako su kazali, projekat MCEP, takođe, ima za cilj izgradnju snažnijih zajednica u Plavu, Rožajama i Beranama kroz radionice građanskog obrazovanja.

“Zahvaljujući projektu, lokalni nastavnici i policijski službenici rade zajedno s mladima kako bi im pomogli da nauče više o svojim pravima i obavezama u skladu sa zakonom, podignu svijest o krivičnim djelima koja pogađaju mlade i izgrade veće povjerenje između zajednica i policijskih službenika”, naveli su iz Ambasade.

