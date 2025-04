Domu zdravlja Andrijevica priznanje za najbolji obuhvat vakcinacijom

Podgorica, (MINA) – Institut za javno zdravlje (IJZ) dodijelio je Domu zdravlja (DZ) Andrijevica priznanje za najbolji obuhvat vakcinacijom MMR vakcinom za prošlu godinu.

Iz DZ Andrijevica su saopštili da nastavljaju sa dobrom tradicijom uspješne vakcinacije i da je ta zdravstvena ustanova još jednom prepoznata kao primjer dobre prakse i posvećenosti očuvanju javnog zdravlja.

“Na stručnom seminaru sa međunarodnim učešćem, održanom u okviru Nedelje imunizacije u Petrovcu, našoj ustanovi dodijeljeno je priznanje za najbolji obuhvat vakcinacijom za prošlu godinu”, kaže se u saopštenju DZ.

Navodi se da im je to priznanje dodijelio IJZ, čime je još jednom potvrđen kvalitet i kontinuirani rad njihovog tima na promociji i sprovođenju imunizacije u zajednici.

“Zahvaljujemo svim zdravstvenim radnicima DZ Andrijevica na predanom radu, kao i građanima koji odgovornim odnosom prema zdravlju doprinose ovakvim rezultatima”, dodaje se u saopštenju.

