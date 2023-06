Dominacija proevropskih snaga u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Rezultat koalicije Zajedno na parlamentarnim izborima, koji je ostvaren u Nikšiću, pokazao je dominaciju proevropskih snaga i Demokratske partije socijalista (DPS) u tom gradu, saopšteno je iz te stranke.

Iz nikšićkog odbora DPS-a kazali su da je izborni rezultat pokazao da se Nikšić vraća izvornim vrijednostima antifašizmu, građanskom i multietičkom konceptu i evropskoj perspektivi.

“Rezultat od 31 odsto, koliko je ostvarila Koalicija “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada – Danijel Živković”, pokazuje dominaciju proevropskih snaga i DPS-a u gradu pod Trebjesom”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su činioci lokalne vlasti u Nikšiću – Nova srpska demokratija, Demokratska narodna partija, Demokrate i URA, zajedno ostvarili niži rezultat od DPS-a i koalicionih partnera.

Iz DPS-a su kazali da su bile uzaludne sve besomučne zloupotrebe lokalnih i državnih resursa, protivzakonita zapošljavanja, trinaeste plate, pomoć Crkve, pritisci na zaposlene.

Iz te partije su poručili da Nikšićani nijesu na prodaju i da je to jasna poruka za sve “besomučne pritiske na građane”.

“Zato bi najlogičnije bilo da, poslije ovakvog rezultata, kao izostanka rezultata u radu, zaustavljanja realizacije već započetih kapitalnih projekata, izostanka novih, urušavanja kulture, sporta, obrazovanja, zdravstva, vršioci vlasti u Nikšiću koliko je danas podnesu ostavke”, ocijenili su iz DPS-a.

Kako su rekli, poruka građana je jasna.

“Dali su vam šansu, vidjeli su ono što smo mi od početka znali, da ne umijete i vrijeme je da odete. I upravo tako vrijeme je da vi odete, kako bi Nikšić nastavio svoj razvojni put”, zaključili su iz DPS-a.

