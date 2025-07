Dokumentacija o ekološkom incidentu na Ćehotini dostavljena ODT-u

Podgorica, (MINA) – Inspektor za vode dostavio je pljevaljskom Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) na dalje postupanje dokumentaciju u vezi sa ekološkim inicidentom na rijeci Ćehotini na području Jelice, u cilju procjene osnova za preduzimanje krivičnog gonjenja po službenoj dužnosti.

Iz Uprave za vode je saopšteno da je inspektor predmet dostavio ODT Pljevlja nakon što je Centar za ekotoksikološka ispitivanja dostavio Izvještaj o ispitivanju površinskih voda Ćehotine.

Kako su naveli, izvještajem je konstatovano da su pregledom rezultata analize uzoraka vode na mjestu ušća izvora Badanj koncentracije svih kvantifikovanih parametara, koji ukazuju na narušenost dobrog ekološkog statusa, najviše.

“Na lokaciji Tatarovina, koja se nalazi nizvodno od ušća izvora Badanj, utvrđene su nešto niže vrijednosti ispitivanih supstanci, ali su one i dalje znatno više u poređenju sa lokacijom Jelice, gdje je voda bila u granicama dozvoljenih vrijednosti dobrog ekološkog statusa”, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave za vode su podsjetili da je do ekološkog incidenta na Ćehotini na području Jelice došlo nakon propadanja zemljišta i oticanja vode sa flotacijskog jalovišta rudnika olova i cinka Šuplja stijena, kompanije Gradir Montenegro.

Oni su kazali da je inspektor o incidentu obaviješten usmenim pozivom ribočuvara Sportskog ribolovnog kluba “Lipljen” iz Pljevalja 23. juna.

Iz Uprave za vode su rekli da je inspektor nakon toga, u periodu od 24. do 30. juna, izvršio više inspekcijskih nadzora, i to na lokacijama Rudnik Šuplja stijena, zatim Jelice uzvodno i nizvodno od Ćehotine, Tatarovina uzvodno i nizvodno od Ćehotine i ušće izvora Badanj.

“Konstatovano je da iz izvora Badanj, koji se nalazi uz desnu obalu Ćehotina, izvire zamućena voda koja ulijevanjem u rijeku pravi jasnu razliku u boji i mutnoći i zamućuje Ćehotinu nizvodno od ovog izvora”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je inspektor za vode o incidentu takođe obavijestio Ministarstvo zdravlja – Direktorat za zdravstveno-sanitarnu inspekciju, Opštinu Pljevlja – Sekretarijat za inspekcijske poslove, kao i Ministarstvo energetike i rudarstva.

